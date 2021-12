Sospese le attività didattiche in presenza nei servizi educativi per l'infanzia nelle scuole paritarie

Sulla stessa linea di altri comuni irpini, anche Lauro, con nuova ordinanza del sindaco Rossano Sergio Boglione ha adottato misure più restrittive per far fronte all’esponenziale aumento di contagi da Coronavirus.

La nuova ordinanza n. 58 del 28.12.2021 ordina per gli esercizi di ristorazione e bar, l’obbligo di riduzione dei posti a sedere interni ai locali del 30% rispetto a quelli consentiti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire un maggior distanziamento tra gli utenti.

Dispone, inoltre, la sospensione delle attività didattiche in presenza nei servizi educativi per l’infanzia nelle scuole paritarie.

Stretta anche per gli uffici comunali ai quali è consentito l’ingresso solo previo appuntamento, contattando i rispettivi responsabili di settore a mezzo posta elettronica; sarà in ogni caso preferito il disbrigo di pratiche amministrative e tecniche a mezzo posta elettronica.

Si raccomanda, infine, di non sostare negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché negli altri esercizi commerciali, se non per il tempo strettamente necessario, al fine di evitare assembramenti ed affollamenti.

Clicca qui per l’ordinanza.