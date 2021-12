La scadenza per partecipare è fissata al 31 gennaio 2022

Nuova edizione del Premio Franco Solinas, riservato a lungometraggi per il cinema e le piattaforme multimediali. Il concorso, in particolare, invita sceneggiatori professionisti, o sceneggiatori emergenti che abbiano già acquisito e sviluppato la padronanza delle tecniche di sceneggiatura, a sfruttare le opportunità creative della tecnologia digitale.

L’obiettivo è di sperimentare nuove forme di racconto cinematografico e strutturare progetti innovativi per la costruzione di film di lungometraggio pensati per la sala cinematografica e fruibili anche sulle piattaforme multimediali. Sono ammesse al concorso opere di minimo 10 e massimo 20 pagine: il soggetto deve consistere in un racconto drammaturgicamente e visivamente coinvolgente, che faccia conoscere i personaggi, vedere il mondo in cui si muovono e partecipare alle loro azioni.

I premi riguardano il miglior soggetto e la migliore sceneggiatura, da 1500 euro e 8mila euro. Prevista inoltre una borsa di studio da mille euro. Tutti i dettagli sono disponibili a questo indirizzo: la scadenza per partecipare è fissata al 31 gennaio 2022.

Fonte: cliclavoro.gov.it