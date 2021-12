L'iniziativa lanciata dall'Amministrazione comunale

Aiello del Sabato -”Come Amministrazione intendiamo organizzare uno screening fra gli alunni, le insegnanti ed il personale ATA delle nostre scuole, attraverso tampone antigenico rapido da effettuarsi al rientro delle festività natalizie (in maniera gratuita e su base volontaria)”.

Così in una nota Sebastiano Gaeta, Sindaco del Comune di Aiello del Sabato, sul rientro a scuola in sicurezza dopo le festività natalizie.

“È una iniziativa pensata per rendere più sicuro il rientro in classe dopo il periodo di festa. Attendiamo – conclude Gaeta – il parere dell’Asl per l’organizzazione. Intanto, voi che ne pensate?”