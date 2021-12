Borrelli “Inciviltà che non può appartenere ad una sede istituzionale, va fermata"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Francesco Emilio Borrelli:

“Si dice che le istituzioni dovrebbero dare il buon esempio, anche sulle piccole cose. Purtroppo, non sempre è così.

Accade ad esempio che le tettoie in plexiglass del cortile della sede del consiglio comunale di Napoli di via Verdi siano tappezzate di chicche. Il motivo? Ovviamente molti dipendenti, consiglieri ed ospiti fumano e gettano via le sigarette dalle finestre.

La questione non è passata inosservata al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che nella sua battaglia per il rispetto dell’ambiente ha incluso da tempo quella contro l’abbandono delle cicche in modo improprio, che in merito è così intervenuto:

“Sinceramente troviamo che sia alquanto vergognoso che all’ interno di una sede istituzionale sia abbiano tali comportamenti incivili. Sulla questione noi siamo particolarmente sensibili dato che da anni portiamo avanti una battaglia sull’abbandono delle cicche nell’ambiente avendo spesso fatto campagne di sensibilizzazione con la distribuzione di portacicche ecologici anche sulle spiagge pubbliche. Abbiamo informato il Comune di questa situazione, gli incivili vanno fermati e sanzionati. Che sia dia il buono esempio almeno su questo.””