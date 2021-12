Protagonisti della nuova edizione del docu-reality promosso da Zoetis un’azienda agricola situata nel cuore della Campania e le sue 1200 bufale

In Italia esistono centinaia di eccellenze, imprese che lavorano per creare prodotti caseari di altissima qualità esportati e rinomati in tutto il mondo.

È a queste realtà che dà voce Zoetis con The Doc Farm, il docu-reality promosso dall’azienda leader nel settore della salute animale e dedicato a quei veterinari e allevatori che sanno mettere al centro la cura dei propri bovini e l’attenzione per la sostenibilità come chiavi del loro successo.

Giunto alla sua quinta edizione consecutiva, The Doc Farm vuole far conoscere il profondo legame che esiste fra il benessere degli animali e quello dell’uomo dando direttamente la parola a chi, ogni giorno, mette al servizio la propria professionalità e passione al fianco degli allevamenti. Puntata dopo puntata, ha saputo raccontare ai consumatori le buone pratiche che si celano dietro alla qualità, dando spazio, per ciascuna edizione, sia agli aspetti più contemporanei del settore, come l’empowerment femminile e il passaggio generazionale, sia focalizzandosi sui must della produzione casearia italiana.

Per il 2022, le protagoniste della nuova edizione sono le bufale. Vivono nel cuore della Campania, sono 1200, e fanno parte dell’azienda agricola Barlotti. A raccontarci la loro vita, sono Gianluigi e i suoi collaboratori che, in un intenso lavoro di squadra, portano avanti questa realtà virtuosa che produce latte e formaggi, tra cui un’eccellenza italiana, la famosa mozzarella di bufala.

“Il nostro lavoro è basato su due aspetti fondamentali: ecosostenibilità e rispetto del benessere degli animali” spiega Gianluigi che, dopo un percorso all’estero, è tornato nella sua Campania e ha preso le redini dell’azienda del padre.

Immersa in trecento ettari di terreno, l’azienda si distingue per una particolarità, la sua filiera estremamente corta, una modalità che facilita il controllo della qualità perché permette la tracciabilità di ogni aspetto, dalla coltivazione dei mangimi al prodotto pronto da portare in tavola.

“L’approccio è a 360 gradi, dove tutti gli aspetti sono stati considerati” racconta Gianluigi che, alla cura di ogni aspetto della filiera, affianca uno spirito di innovazione per cui la tecnologia più avanzata è messa al servizio del benessere degli animali. Ma non solo: “Siamo riusciti a portare l’azienda a un livello più alto anche attraverso la formazione e soprattutto attraverso un ambiente di lavoro bello, piacevole, dove ogni persona ha soddisfazione di lavorare sentendo che stiamo remando tutti nella stessa direzione” commenta Barlotti.

Un approccio che ha conquistato Zoetis e che vede l’azienda perfettamente allineata in quei valori che mettono al centro la continua ricerca di innovazione unita al benessere delle persone e degli animali per offrire una qualità eccellente in ogni suo aspetto.

“Sappiamo quanto la salute degli animali sia il cuore di allevatori e veterinari” commenta Rita Afonso, Marketing Manager Ruminants & PLF di Zoetis Italia “Per questo supportiamo i nostri clienti con un impegno costante, che si traduce nello studio approfondito delle migliori soluzioni per predire e prevenire le malattie in un’ottica di continuum care”

Aggiunge Barbara Alioto, Business Unit Director Ruminants & PLF di Zoetis Italia “Questa docu-serie ha permesso di dare luce a realtà virtuose e, al tempo stesso, di far conoscere a ogni consumatore l’importanza della salute degli animali e dell’ambiente come un fattore chiave, non solo per garantire valori come l’etica e il rispetto per gli esseri viventi, ma anche per offrire un’alta qualità in ogni aspetto del prodotto”.

Tutti gli episodi saranno visibili sul canale youtube Zoetis Ruminants IT e da questa settimana è online il primo episodio.

Zoetis, azienda leader nel settore della salute animale, è guidata da un obiettivo unico: aver cura del mondo e dell’umanità migliorando la salute animale. Forte dell’esperienza maturata in circa 70 anni di innovazione nel predire, prevenire, identificare e trattare le malattie animali, Zoetis continua a restare al fianco di coloro che allevano e si prendono cura degli animali in tutto il mondo – dagli allevatori, ai veterinari, ai proprietari di animali domestici. Il portfolio e la catena di produzione e distribuzione di farmaci, vaccini, diagnostici e tecnologie terapeutiche di Zoetis fanno la differenza in oltre 100 Paesi. Nel 2020, l’azienda ha realizzato un fatturato di 6,7 miliardi di dollari e contava circa 11.300 dipendenti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.zoetis.it.