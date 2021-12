Gli elenchi dei beneficiari prioritari e subordinati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Grottaminarda (AV):

“Concessione dei Buoni spesa di solidarietà alimentare nell’ambito delle misure previste dal “Decreto Sostegni-bis”: stilati gli elenchi dei beneficiari prioritari e subordinati, consultabili sul sito istituzionale dell’Ente. Al via la distribuzione.

Attraverso un Avviso pubblico si rende noto che alla consegna dei Buoni spesa si provvederà previo avviso telefonico e che gli aventi diritto potranno ritirare i buoni spesa in forma scaglionata al fine di prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19.

Pertanto, per la tutela dalla salute di tutti i cittadini e al fine di evitare assembramenti di persone, è fortemente raccomandato ai beneficiari di non recarsi presso gli Uffici Comunali senza essere stati preventivamente avvisati o in orari diversi da quelli stabiliti. Si ricorda che permane la fase di emergenza epidemiologica per cui si fa appello al buon senso di tutti per evitare una recrudescenza del contagio da Coronavirus.”