Borrelli: “Ora giustizia è fatta. Denunciamo sempre tutti insieme per strappare il velo di omertà e sconfiggere la camorra”

La Corte di Assise di Napoli ha accolto le richieste del pubblico ministero Pierpaolo Filippelli condannando Francesco Tamarisco, ritenuto un elemento di spicco della malavita di Torre Annunziata e il mandante dell”omicidio di Matilde Sorrentino, la “mamma coraggio” uccisa a 49 anni, davanti casa, il 26 marzo 2004, all’ergastolo e all’isolamento diurno per un anno.

La donna venne assassinata con quattro colpi di pistola per avere denunciato gli abusi sessuali perpetrati ai danni di alcuni bambini, tra i quali suo figlio, nel cosiddetto quartiere dei Poverelli di Torre Annunziata.

“Ora si può parlare di giustizia. Gli assassini, i camorristi, chi abusa dei bambini, deve trascorrere il resto dei propri giorni dietro le sbarre. La sentenza non ci restituirà Matilde, la mamma coraggio, ma servirà anche a mandare un forte messaggio di legalità, del bene che vince sempre sul male. Se denunciamo non singolarmente ma tutti, se strappiamo il velo di omertà, non possono toccarci tutti e alla fine i camorristi dovranno arrendersi.”- ha così commentato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.