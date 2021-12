Gabriel: "La scienza si è dimostrata un'alleata essenziale nella lotta contro la COVID-19"

Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione ha confermato la validità del metodo di rilevazione specifico per la variante Omicron di sua invenzione. Tutti i laboratori che fanno test PCR potranno usare il nuovo metodo per rilevare e identificare la variante senza dover procedere a sequenziamenti onerosi e che richiedono tempo.

Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: «Il nuovo metodo dà la possibilità di rilevare la Omicron con più rapidità e a minor costi, e permetterà anche un tracciamento più esaustivo della sua diffusione nell’UE e nel mondo. La scienza si è dimostrata un’alleata essenziale nella lotta contro la COVID-19. Sono grata a tutti gli scienziati per il lavoro indefesso prodigato durante questa pandemia e non solo.»



Stella Kyriakides, Commissaria responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: «Per continuare a contrastare la COVID-19 abbiamo bisogno degli strumenti più efficaci e d’avanguardia della scienza. Contro la rapida diffusione di varianti più contagiose come la Omicron, è quanto mai essenziale disporre di strumenti diagnostici precisi. La nuova metodologia di test presentata oggi dal Centro comune di ricerca contribuirà a velocizzare il processo di rilevamento della variante Omicron e a ridurre l’onere sulle capacità di sequenziamento degli Stati membri. Potremo così capire meglio come si diffonde la nuova variante, isolare i casi in modo più efficiente e ridurre la pressione già forte sui nostri sistemi sanitari».

Il nuovo metodo PCR si è rivelato estremamente efficace nei test specifici per la Omicron condotti dal JRC. Nella pratica questo significa che il metodo dà a tutti i laboratori che usano la tecnologia standard PCR la possibilità di identificare la variante Omicron rapidamente e senza bisogno di un sequenziamento più lungo.

Il reagente modificato sviluppato dal JRC può essere ordinato dai normali fornitori di test PCR e inserirsi facilmente nei processi di laboratorio.

Tutti i laboratori che fanno test PCR oggi saranno in grado di adattarsi rapidamente. Il nuovo metodo sarà presentato domani agli Stati membri in sede di comitato per la sicurezza sanitaria.

Per maggiori informazioni leggere qui