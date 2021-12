Provincia, presidente Buonopane: “Di fronte a noi sfide cruciali per il nostro territorio”

“Le affronteremo in discontinuità con il passato, rapporto strategico con la Regione”

Avellino –“Desidero ribadire il mio ringraziamento a tutti gli amministratori che hanno voluto sostenermi in questa impegnativa competizione elettorale.

Lo dichiara il Presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, che oggi sarà a Palazzo Caracciolo per dare avvio al suo mandato e per iniziare operativamente il lavoro alla guida dell’ente.

“Ed anche confermare il mio impegno per rilanciare il ruolo della Provincia in forte discontinuità con gli anni che sono ormai definitivamente alle nostre spalle. Le grandi sfide che ci attendono, – prosegue Buonopane – dalla grande opportunità rappresentata dal Pnrr al rilancio dei progetti per le aree interne, dalla sanità alle politiche sociali e per il lavoro, come ovvio ci caricano di responsabilità, ma rappresentano anche una prova entusiasmante perché le uniche in grado di determinare una svolta vera per i nostri territori e le nostre comunità”.

“E’ un lavoro – continua il presidente Buonopane – a cui mi dedicherò con spirito di squadra e di servizio. L’obiettivo, come già ho avuto modo di dire in occasione della proclamazione, è quello di mantenere gli impegni assunti in campagna elettorale. E’ su questi obiettivi che si è consolidato il percorso unitario del Partito Democratico cui hanno aderito convintamente forze di ispirazione moderata, di ispirazione civica, progressista e riformista. L’azione che metteremo in campo si inserisce in un riconfermato, ed oggi ancor più rafforzato, rapporto strategico con la Giunta Regionale guidata dal Presidente Vincenzo De Luca”.