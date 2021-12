L'appuntamento è per giovedì 23 dicembre alle ore 20,30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore

In occasione del XXV anniversario della sua fondazione, la Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore di Grottaminarda terrà il tradizione Concerto di Natale.

L’appuntamento è per giovedì 23 dicembre alle ore 20,30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. Il programma prevede l’esecuzione di brani tratti dal classico repertorio natalizio, con la direzione artistica del Maestro Soprano Sabrina Caprarella.

L’evento si terrà nel rigoroso rispetto della normative anti-Covid con accesso consentito solo con regolare Green pass. Per permettere ad un maggior numero di persone di assistere al concerto vi sarà una diretta sulla pagina Facebook della Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

L’Amministrazione di Grottaminarda è lieta di patrocinare un evento ultraventennale che fa parte, oramai, della storia oltre che della tradizione locale. La Corale Polifonica, infatti, dal 1996, diffonde la cultura musicale, accompagnando importanti funzioni religiose e non, ben figurando anche in manifestazioni fuori dai confini locali fino a diventare un fiore all’occhiello dell’intera comunità. Dopo lo stop dello scorso anno, causa Covid, è una gioia il ritorno dell’evento, a maggior ragione in occasione del considerevole traguardo dei 25 anni.