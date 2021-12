Consorzio Servizi Sociali, aperto bando per la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario

La domanda di iscrizione va presentata entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 10 gennaio 2022

La Direzione del Consorzio dei Servizi Sociali A5 comunica che sono aperti i termini per l’individuazione di n. 20 beneficiari in favore dei quali attivare interventi socio-educativi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà favorendone la collocazione o ricollocazione in ambito lavorativo che si sostanziano nell’attivazione di un percorso formativo per l’acquisizione della qualifica professionale di “Operatore Socio-Sanitario”- EQF 3 in conformità agli standard di cui all’art. 6 D.Lgs 16/01/2013 e accordo stato regioni del 22/01/2001.

Le attività sono finanziate con i fondi FSE 2014-2020 PON INCLUSIONE 6AVVISO N.1/2019 PaIS.

Obiettivo principale è implementare lo sviluppo e la realizzazione di progetti di formazione finalizzati all’inclusione sociale al fine di incrementare le competenze professionali e favorire l’effettivo inserimento lavorativo.

Dunque, con questa iniziativa, n. 20 cittadine/i residenti nei comuni del nostro Ambito sociale A5 potranno seguire un corso di formazione professionale O.S.S., che prevede, in conclusione il rilascio di un Certificato di Qualifica Professionale, riconosciuta dalla Regione Campania.

Inoltre gli allievi selezionati, riceveranno una indennità di frequenza.

Possono presentare domanda di ammissione ai percorsi formativi coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

– essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito A5;

– aver compiuto la maggiore età;

– essere percettori del Reddito di Cittadinanza, oppure avere un ISEE, in corso di validità, inferiore ad € 6.000,00 o trovarsi in condizioni di indigenza economica già accertata da parte del Servizio Sociale Professionale a seguito di precedente presa in carico;

La domanda di iscrizione va presentata entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 10 gennaio 2022.

