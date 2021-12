Presso il Circolo della Stampa

Avellino – Il M.I.D. Coordinamento Regione Campania Movimento Italiano Disabili in campo ancora una volta a sostegno della manifestazione DiVersArte “Emozioni e Colori” promossa dal Centro Polifunzionale per disabili in rete con noi che si terrà dal 6 all’ 8 Gennaio 2022 al Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele.

Per l’occasione saranno esposte in mostra permanente le opere pittoriche realizzate dai ragazzi del Centro Polifunzionale per disabili Tulipano, sotto la guida dei loro operatori Virginia Imbimbo Arteterapeuta, Mafalda Fioretti Assistente di laboratorio, Federico Sasso psicologo Psicoterapeuta nonché direttore di struttura e Patrizia Pastore Pittrice e Legale rappresentante della Cooperativa Sociale Effata Apriti Onlus.

Iniziative simili che rappresentano chiara inclusione sociale meritano del nostro patrocinio morale in quanto ente promotore della rete che oggi vede insieme ventisei associazioni che si sono prefissate proprio come primo punto la collaborazione per l’organizzazione di iniziative in sinergia e come secondo punto l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La cittadinanza è invitata nel rispetto delle norme AntiCovid 19 a visionare la mostra.