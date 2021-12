Provinciali, De Siano (FI): “Bene in Irpinia, Centrosinistra ridimensionato ovunque”

Il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano commenta così gli esiti delle elezioni provinciali campane

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Forza Italia sez. Campania:

““Nonostante le mille difficoltà del momento, Forza Italia, grazie ai suoi sindaci, ai suoi migliori dirigenti e ai suoi militanti, continua a consolidarsi sui territori delle aree interne restando un punto di riferimento, imprescindibile per il centrodestra ed in particolare per i moderati”. Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano commentando gli esiti delle elezioni provinciali campane.

“Il lavoro di rilancio del partito e di ricostruzione di una coalizione sempre più coesa ma allo stesso tempo sempre più aperta alla società civile – aggiunge De Siano – ci ha consentito di smentire le peggiori Cassandre, di fronteggiare con risultati soddisfacenti il blocco di potere regionale Pd-M5S-Mastella, portando a casa risultati lusinghieri come in Irpinia o, comunque apprezzabili laddove il centrosinistra vince ma ne esce comunque ridimensionato, come a Benevento”.

“Anche questa sfida – conclude De Siano – costituirà comunque un ulteriore momento di stimolo per il nostro partito, per l’affermazione dei nostri Valori, del nostro progetto politico che resta l’unico in grado di creare davvero sviluppo e benessere, di riscattare un Paese dalle incredibili potenzialità inespresse”.”