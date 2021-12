Incontro in Prefettura di Avellino per stabilire i provvedimenti da adottare in vista delle festività natalizie

Avellino - Stamattina, alla luce dell’ aumento dei contagi e a seguito della nuova ordinanza adottata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presso la Prefettura di Avellino, varie figure istituzionali, tra cui il Prefetto e il Sindaco, si sono incontrate per stabilire i provvedimenti da adottare in vista delle festività natalizie al fine di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in città. Una particolare attenzione agli aperitivi della Vigilia, usanza rinomata per gli avellinesi, ma non è mancato anche il tema “sicurezza” da truffe e reati predatori.

«Abbiamo confermato la pianificazione dei controlli, già messa in campo per il rispetto della normativa anti-Covid; in particolare sul Green pass, tenendo conto che nei prossimi giorni verrà meno lo spostamento degli studenti e, quindi, dobbiamo orientarci diversamente sul trasporto pubblico, che è meno affollato. Ci muoveremo soprattutto per il controllo delle normative anti-Covid data la situazione complessiva che denota comunque una crescita dei contagi e da qui sorge l’esigenza di tenere controlli da parte delle forze dell’ordine - ha dichiarato Paola Spena, Prefetto di Avellino- Da oggi entra in vigore l’ulteriore ordinanza regionale che vieta non solo lo svolgimento delle feste all’aperto, ma anche lo svolgimento degli eventi movimentati all’interno dei locali. I controlli saranno ancora più rigidi nella giornata del 24 dicembre dove, sempre in base all’ordinanza regionale, vige il divieto di consumare pasti, alcolici e bevande al di fuori dei locali. Ci si può solo sedere per consumare ma, tutto il resto non sarà consentito. Saranno ulteriormente effettuati controlli nella zona di via De Conciliis, via dei Cappuccini e Viale Italia, ma anche in altre realtà territoriali, da Ariano a Mercogliano. Faremo anche una nota ai sindaci della provincia in cui rammenterò quanto deciso».

«Attenzione ai reati di tipo predatorio e le truffe agli anziani, che in qualche modo incidono sulla percezione di sicurezza. Una ulteriore incisività sarà nelle giornate del 24 e del 31. In queste giornate particolari ci sarà anche un maggiore impegno da parte della polizia municipale. Non sono consentite feste ma l’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di fornire qualche tavolino in più laddove sia possibile» - ha riferito il Prefetto.

Ultima ed imprescindibile tematica da affrontare è sicuramente quella delle feste private, che potrebbero compromettere la sicurezza sul territorio: «E’ evidente il problema delle feste private, che richiama un senso di responsabilità a tutti i cittadini per avere un momento conviviale e affettivo, ma ridotto in numero e con soggetti che siano possibilmente vaccinati. Occorre avere la massima attenzione e tutelare le persone fragili. Da parte dell’Asl è stata confermata una ulteriore accelerazione della campagna vaccinale. Sarà possibile, per chi viene a trovare parenti e familiari, effettuare anche la terza dose. Dobbiamo essere tutti molto cauti e responsabili. Stiamo vivendo un momento di transizione non facile in cui dobbiamo tutti cooperare per renderlo più sicuro possibile. I controlli effettuati in questi giorni si sono concentrati sul mancato utilizzo della mascherina che resta, insieme al vaccino e al distanziamento, la nostra arma migliore» – ha concluso così il Prefetto.