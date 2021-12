5 i punti all'odg tra cui la nomina del Revisore dei Conti

Grottaminarda – Il Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Antonella Meninno, ha convocato una seduta straordinaria dell’assise per domani, martedì 21 dicembre alle ore 17,00 e per mercoledì 22 dicembre alle 19,00 in seconda convocazione.

In entrambi i casi sarà rispettata l’ora di tolleranza.

Il Consiglio Comunale si terrà, come di consueto, nella sala “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi con le modalità prescritte dal protocollo anti-contagio dal virus Sars Cov2, approvate dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Grottaminarda.

Cinque i punti previsti dall’ordine del giorno. Dopo la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti, si comincia con la ratifica di due deliberazioni di Giunta adottate in via d’urgenza per la Variazione di Bilancio di previsione finanziario 2021/2023: la n.144 del 23 ottobre 2021 ai fini della realizzazione dell’opera denominata “Casa della Cultura” e la n.162 del 30 novembre 2021 inerente la riapertura dei termini per le Misure di sostegno previste dal “Decreto Sostegni-bis”.

Al quarto punto la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette dell’Ente. Al quinto punto la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2022/2024.

In allegato la convocazione.