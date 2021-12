Sulla base del numero dei voti ponderati ottenuti, pari a 47.980, è stato eletto Presidente della Provincia, l’avvocato Rizieri Buonopane

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Provincia di Avellino:

“Sulla base del numero dei voti ponderati ottenuti, pari a 47.980, è stato eletto Presidente della Provincia, l’avvocato Rizieri Buonopane. Nella sala consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo la cerimonia di proclamazione del Presidente.

Risultano eletti alla carica di consigliere provinciale:

per la lista “Irpinia Protagonista”, Francesco Mazzariello; per la lista “Proposta Civica per l’Irpinia”, Fausto Picone, Domenico Biancardi, Franco Di Cecilia, Girolamo Giaquinto e Giuseppe (detto Pino) Graziano; per la lista “Davvero Avellino”, Marino Sarno e Diego Guerriero; per la lista “Partito Democratico”, Costantino Giordano, Luigi D’Angelis, Caterina Lengua e Laura Cervinaro.

Non ha ottenuto seggi la lista “Laboratorio Irpinia”.”