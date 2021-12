"Nell’auspicio che con nuovo anno l’Avellino possa raggiungere il primato di campionato porgiamo i nostri auguri di Buon Natale e Buon Nuovo Anno alla società, allo staff tecnico e alla squadra sempre con il forte grido Forza Lupi"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Associazione A.P.S. Biancoverdi Insuper…abili

“Il gruppo Biancoverdi Insuper…Abili dopo il fischio di fine partita al 90 minuto di domenica si è ritrovato nella sua sede per uno scambio di auguri e un brindisi, nel rispetto delle norme di prevenzione al Covid 19, in occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie.

È sempre tanta e forte la passione del gruppo verso i nostri colori e la nostra maglia, che ci regala tante emozioni e che proprio pochi giorni fa vogliamo ricordare, in occasione dell’addobbo dell’albero di natale presso lo Store dell’Avellino in via Cannaviello, il gruppo rappresentato per l’occasione dal nostro segretario Giovanni Esposito, ha incontrato la squadra che ha autografato il pallone coi loghi dell’Avellino con le firme dei giocatori presenti all’iniziativa ora custodito nella nostra sede.

Nell’auspicio che con nuovo anno l’Avellino possa raggiungere il primato di campionato porgiamo i nostri auguri di Buon Natale e Buon Nuovo Anno alla società, allo staff tecnico e alla squadra sempre con il forte grido Forza Lupi.”