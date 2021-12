Le associazioni e i medici, ospitati da Don Vito Todisco, insieme per gli ambulatori delle visite gratuite presso la chiesa Maria SS.ma di Montevergine

Avellino – Si è ripetuto ieri, domenica 19 dicembre, l’appuntamento annuale a Rione Mazzini (AV) con la prevenzione in rosa, fortemente voluto dal parroco della chiesa Maria SS.ma di Montevergine, Don Vito Todisco, e dal senologo dottor Carlo Iannace.

Ad organizzare gli ambulatori delle visite gratuite, le associazioni Amos Partenio, Amdos Avellino, Amdos Alta Irpinia, Amdos Forino e Noi in Rosa.

Hanno partecipato all’iniziativa tantissime persone, donne e uomini di ogni età, che continuano a credere nel forte valore della prevenzione. Oltre alle visite senologiche effettuate dal dottor Carlo Iannace, sono state eseguite le ecografie dal dottor Domenico Volino, le visite cardiologiche dal dottor Franco Rotondi e le visite urologiche dalla dottoressa Annarita Cicalese.

Sono intervenuti, per portare i loro saluti e gli auguri di buone feste ai medici e ai volontari, anche il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dottor Renato Pizzuti, e la dottoressa Elvira Bianco, ai quali è stata donata una pallina dell’iniziativa “Sette Passi per il Sorriso” che anche questo Natale porterà sorrisi e solidarietà ai bambini autistici e a quelli del reparto di oncologia del Pausilipon – Santobono di Napoli.

Le associazioni ringraziano quanti hanno partecipato, in particolare i medici per il loro prezioso operato, Don Vito Todisco per l’accoglienza e la grande ospitalità, le volontarie delle associazioni e i ragazzi del gruppo scout della parrocchia Maria SS.ma di Montevergine, e tutti coloro che si sono sottoposti alle visite gratuite. E colgono l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale, sempre all’insegna della prevenzione che salva la vita.