Avellino Calcio, pareggio beffardo con il Foggia

I pugliesi raggiungono i Lupi nel finale: 2-2

Avellino – La beffa arriva nel finale. L’Avellino Calcio viene fermato, al “Partenio-Lombardi”, sul 2-2 dal Foggia, che trova il pareggio nei minuti di recupero del secondo tempo.

I padroni di casa partono subito forte, con Silvestri che stacca di testa da calcio d’angolo, palla sul fondo. Al 23′ altro corner per i biancoverdi, stavolta a colpire di testa è Dossena, Volpe perde la sfera, Di Pasquale la allontana. Al 35′ ripartenza degli irpini, Maniero calcia dalla distanza, Volpe respinge in angolo. Due minuti dopo, occasione per gli ospiti, con Garofalo che calcia dal limite d’area, Forte respinge con i pugni.

Nella ripresa, arriva il vantaggio dei Lupi: al 52′ cross di Ciancio per Maniero, il quale ruba il tempo a Sciacca ed infila il pallone alle spalle di Volpe: 1-o. 11 minuti dopo, ecco il pareggio dei rossoneri: Kanoute perde palla a centrocampo, Di Pasquale avanza e tira dai 25 metri, il pallone finisce in rete: 1-1. Al 78′ Aloi colpisce la traversa dopo una respinta di Volpe. Poco dopo, cross dalla sinistra di Tito, Maniero e Sciacca si scontrano con Volpe, Aloi infila la sfera sotto la traversa, ma l’arbitro annulla il gol. All’81′ Avellino di nuovo in vantaggio: punizione dai 16 metri di Maniero, pallone in rete e doppietta per l’attaccante napoletano: 2-1. All’85′ Ferrante corre palla al piede per 40 metri, ma la sua conclusione di sinistro finisce alta. Al 93′ Tuzzo sfiora il pari con un colpo di testa da calcio di punizione. Un minuto dopo, Ferrante riporta i pugliesi sul pari, bruciando Silvestri e infilando Forte con un diagonale.

Finisce quindi 2-2 tra Avellino e Foggia. I Lupi non riescono ad approfittare del pareggio del Bari con il Palermo e restano a -9 dai biancorossi capilista. Nel prossimo turno, i biancoverdi saranno impegnati nella trasferta di Campobasso, in quella che è la prima giornata del girone di ritorno.

TABELLINO PARTITA