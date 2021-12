Già ieri – fanno sapere dal Comune – l’area camper aveva registrato il tutto esaurito. Circostanza, questa, che lascia prevedere un boom di presenze provenienti non solo dalla provincia di Avellino.

“Ancora una volta – commenta la Sindaca, Nadia Manganaro - Volturara si conferma essere una meta turistica gettonata non solo nel periodo estivo, ma anche in quello natalizio. Abbiamo avuto richieste di informazioni anche da persone residenti fuori regione. Segno evidente di un’attenzione speciale per la nostra realtà, per le nostre iniziative, per la qualità dei servizi che siamo in grado di offrire in termini di ospitalità, ristorazione e attrazioni per tutte le età.