Lenzi: “Vogliamo raccontare l’essenza del presepe con i suoi valori”

Avellino – Si è tenuta oggi, nella Cripta del Duomo di Avellino, l’inaugurazione della mostra “Dentro il presepe. Immagini e suggestioni” progettata da Carmine De Angelis, organizzata da De Angelis Art e dalla Diocesi di Avellino.

Un’esposizione che racconta di arte, storia e tradizione e privilegia l’attenzione ai particolari che, nell’antico linguaggio del presepe, nascondono significati e simboli che vanno ben oltre le apparenze.

Per guidare il visitatore in questa riflessione è stata allestita – grazie all’ospitalità del parroco don Enzo – nella Cripta del Duomo di Avellino una mostra fotografica con alcune immagini della pubblicazione “Il presepe di Fontanarosa”, con immagini del “Presepe napoletano” e con manufatti di arte presepiale del Museo Abbaziale di Montevergine, dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, della Parrocchia di San Nicola Maggiore, Fontanarosa (AV), di Vincenzo Saccardo e di Bhumi Ceramica.

«Il Presepe rappresenta un momento sicuramente magico in occasione del Natale ma è soprattutto un importante documento storico di ricostruzione dei costumi e degli usi e ha tantissima valenza non solo religiosa – ha dichiarato Maria Cristina Lenzi, curatrice dell’esposizione – In occasione del Natale, ogni anno si ripete la tradizione del presepe ma, al di là del valore religioso, il vero significato simbolico non è noto a tutti. Il titolo della mostra deriva, appunto, dalla volontà di spiegare cosa contiene il presepe e più che raccontarlo in modo plastico vogliamo raccontarne l’essenza con i suoi valori. Questo è l’obiettivo della mostra; infatti, sono pochi i manufatti esposti e si privilegia la fotografia con annessi testi esplicativi».

Presente all’evento anche l’Onorevole Angelo Giusto, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania nonché autore della pubblicazione “Il presepe di Fontanarosa, De Angelis Art”, che ha sottolineato la straordinaria importanza che il presepe assume non solo qui in Italia: «Non esiste simbolo della cristianità più importante del presepe. Non esiste nessun altro simbolo esportato da Napoli in tutto il mondo più forte del presepe. Un’occasione che consente alla Campania di presentare l’arte dei poveri che piace a tanti».