Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Terebinto Edizioni:

“Sono appena stati rilasciati i bandi delle nuove edizioni di “Riscontri Poetici” e “Riscontri Letterari”, i concorsi organizzati dall’Associazione di Promozione Sociale “Riscontri” in collaborazione col Terebinto Edizioni.

I due concorsi, giunti alla terza edizione, hanno assunto in questi anni rilievo nazionale, permettendo a numerosi autori e autrici da tutta Italia – spesso giovani ed esordienti – di pubblicare poesie e racconti in curate raccolte antologiche.

Molte persone stanno sempre più riscoprendo la funzione catartica della scrittura, privilegiandola come strumento di comunicazione delle proprie sensazioni. L’intento degli organizzatori è quello di operare sia da stimolo che da valvola di sfogo di questa rinnovata voglia di ripensarsi e di mettersi in gioco, dove ciascuna delle sedici antologie pubblicate negli ultimi anni è divenuta occasione di riflessione e di confronto tra gli autori coinvolti.

La letteratura diventa così strumento di relazione e di integrazione sociale, ancor più necessaria in un periodo storico caratterizzato dal distanziamento fisico che – prolungato nel tempo – rischia di diventare anche psicologico, con la conseguenza di fenomeni di degenerazione urbana e civile.

“Riscontri Letterari” è riservato ad illustrazioni e racconti inediti (max. 18mila caratteri) e a tema libero, suddivisi in due sezioni: quella realistico/psicologica (inclusi racconti rosa) e quella fantasy (inclusi fantascienza, horror, crime/giallo e avventura in generale).

Il bando “Riscontri Poetici” è invece riservato a poesie inedite scritte in lingua italiana, senza limitazioni di lunghezza, tema o metrica. Due le sezioni alle quali è possibile partecipare, la Sezione A per le raccolte brevi (massimo 10 componimenti) e la Sezione B per raccolte lunghe (massimo 100 poesie).

La raccolta vincitrice della Sezione B sarà pubblicata nella collana poetica “Carmina Moderna” (in cui ogni numero è dedicato ad un singolo autore), mentre quelle della Sezione A saranno pubblicate nella collana antologica “Riscontri poetici”.

I bandi dei due concorsi, con scadenza 15 marzo 2022, possono essere scaricati sul sito www.riscontri.net dove sono presenti tutte le informazioni per partecipare. La selezione dei componimenti partecipanti sarà a cura di Emilia Dente e di Carlo Crescitelli.”