“Si tratta di un programma di medio lungo termine in base al quale stiamo già operando da mesi – evidenzia il management di Irpiniambiente, con l’amministratore unico Antonio Russo e il direttore generale Armando Masucci -. La società di consulenza che ci ha affiancato in questo periodo per la redazione del piano industriale ha certificato quanto, già ad una prima lettura al nostro insediamento, era apparso evidente. La strada per migliorare le prestazioni dell’azienda passa attraverso una nuova contrattualizzazione con gli enti serviti, procedure che abbiamo già avviato e che stiamo portando avanti”.