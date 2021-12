L’ultima iniziativa promossa dalle Acli di Avellino è la seconda edizione del concorso fotografico “Vivi…AMO il presepe”, dedicato alla memoria del compianto dott. Gennaro Bellizzi

“Numerosi sono gli appuntamenti registratisi nelle ultime ore che vedono protagonisti i rami del complesso delle Acli di Avellino.

È in corso il VII Congresso Nazionale di Acli Terra a Bari. Vi partecipa anche una delegazione irpina, guidata dal neo eletto Presidente Regionale Giuseppe Pacifico.

La sezione irpina di Acli Terra ha visto il rinnovo delle cariche elettive con lo svolgimento del Consiglio Provinciale. Alla Presidenza è stato confermato l’ing. Rocco di Pietro, mentre il Vicepresidente eletto è Francesco Castelluccio. Eletti come componenti Mariangela Perito, Antonio Capolupo e Giuseppe Pacifico.

Per quanto riguarda la sfera di US Acli, si riunisce a Montoro il tradizionale Consiglio Provinciale di fine anno. Tra i punti all’ordine del giorno la campagna di tesseramento per il 2022. Il Consiglio è convocato dal Presidente, dott. Massimo de Girolamo. Parteciperanno il componente della Presidenza nazionale, Giampaolo Londra, e il Presidente provinciale delle Acli irpine, Alfredo Cucciniello.

L’ultima iniziativa promossa dalle Acli di Avellino è la seconda edizione del concorso fotografico “Vivi…AMO il presepe”, dedicato alla memoria del compianto dott. Gennaro Bellizzi, vincitore della prima edizione del contest. Quest’anno il concorso avrà due sezioni, una dedicata agli adulti ed una dedicata ai più piccoli, fino ai 12 anni. Per partecipare basterà inviare uno scatto del proprio presepe all’indirizzo mail avellino@acli.it indicando nell’oggetto “Partecipazione concorso Vivi…AMO il presepe” o pubblicare una foto sul proprio profilo Facebook, taggando la pagina “Acli Avellino” e aggiungendo gli hashtag #AcliAvellino e #ViviAMOilpresepe. Verranno premiati due presepi per sezione, uno in base ai “Mi piace” ottenuti fino al 6/01/2022, un altro in base al giudizio della Commissione.

