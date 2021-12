Il candidato alla presidenza della Provincia di Avellino: "Il servizio va riorganizzato"

“La Provincia che ho in mente deve mettere in cima alle sue priorità la riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma con la definizione di obiettivi che allo stato non vengono raggiunti e che sono, al contrario strategici, sia sul versante dei collegamenti interni al nostro territorio, ma anche per incidere su fenomeni preoccupanti, quali la questione ambientale e lo spopolamento dei nostri paesi”. Lo dichiara Rino Buonopane candidato alla presidenza della Provincia di Avellino.

“Il servizio, come si sa – spiega Buonopane – è gestito dall’Air ma la programmazione è in testa all’amministrazione provinciale. Dal mio punto di vista bisogna innanzitutto definire la rete degli hub che va chiusa e realizzata in tempi rapidi: faccio riferimento alle strutture di Avellino, a quella di Grottaminarda e a quella di recente progettazione di Montella. Le tre autostazioni dovranno rappresentare i cardini intorno ai quali tessere una rete di collegamenti interni al nostro territorio tale da coprire tutti i paesi, spezzare l’isolamento dei più piccoli, garantire un servizio pubblico degno di questo nome. Per farlo la Provincia deve riprogrammare da capo e ripianificare in maniera adeguata ai tempi che viviamo il servizio”.

“Poi – aggiunge Rino Buonopane – c’è la questione degli studenti fuorisede, faccio riferimento agli universitari. I tre hub potranno determinare le condizioni per predisporre collegamenti diretti più agevoli con le sedi universitarie. Di fronte ad un servizio efficiente si garantirebbe in pieno il diritto allo studio, si darebbe la possibilità ai ragazzi di non doversi per forza trasferire in altre città. Sarebbe un modo utile per conservare un rapporto con le loro radici. Spesso i ragazzi, una volta lasciato il paese di origine, non vi fanno più ritorno. È chiaro come questo incida fortemente sul rischio spopolamento. Un collegamento efficiente e capillare potrebbe determinare un’auspicabile inversione di tendenza”.

“Infine – così conclude Buonpane – c’è il pezzo di trasporto legato ai pendolari per lavoro. Una rete di collegamenti più aderente alle esigenze delle nostre comunità diventerebbe un deterrente all’utilizzo delle automobili, rendendo le strade meno congestionate e incidendo positivamente sull’ambiente, questione tutt’altro che secondaria”.