Spettacolo previsto per domenica 19 dicembre alle ore 18:30

Continua con successo la stagione teatrale del “99 Posti” di Mercogliano, guidato da Gianni Di Nardo e Paolo Capozzo, che accende i riflettori sulla sperimentazione contemporanea. Domenica 19 dicembre, alle 18.30, sipario su “Ulisse Mentitore”, di Enzo Marangelo, che ne è anche l’interpreta ed il regista. Ispirata all’Odissea di Omero, la performance si avvale della traduzione di Daniele Ventre e della selezione dei testi di Gigi Spina e Piera De Piano.

“Lo spettacolo – commenta Capozzo - si snoda sul filo dei ricordi di Ulisse, con una combinazione tra emozioni, fatti accaduti e rielaborazione razionale del processo mnemonico. Il mito di Odisseo appartiene alla storia per la sua intelligenza. Se sia stato un abile guerriero o un uomo scaltro, che ha messo a repentaglio la vita dei suoi compagni, è la domanda che si pone non solo Enzo Marangelo, ma anche lo spettatore. Sul palcoscenico, l’attore e regista, forte del suo lungo percorso di ricerca con “Hypokritès Teatro Studio”, affascina il pubblico, come un eroe moderno, che dal passato tare linfa vitale per migliorare il presente e gettare le basi del futuro”.

Il valore dell’esperienza e della storia si fondono in un linguaggio che combina classicità e contemporaneità. “Con Ulisse Mentitore” – conclude Capozzo - ciascuno può interrogare se stesso, per chiedersi se agisce in coerenza con i propri principi o è preda di una mistificazione interiore, che induce a mentire agli altri ed a se stesso”.