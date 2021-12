"Tantissimi studenti e studentesse non si sentono tutelati nel proprio orientamento sessuale e nella propria identità di genere, così la scuola fa fatica a essere uno spazio realmente inclusivo"

““Tantissimi studenti e studentesse non si sentono tutelati e rispettati nel proprio orientamento sessuale e nella propria identità di genere, così la scuola fa fatica a essere uno spazio realmente inclusivo e accogliente per tutti e tutte”. Esordisce così la petizione online lanciata su Change.org dalla UBS di Avellino e diretta all’Ufficio scolastico provinciale per chiedere di inserire le carriere alias nelle scuole: in pochi giorni, la proposta ha già raccolto 400 firme.

Per carriere alias si intende “documenti integranti rispetto a quelli ufficiali in cui ogni student* può inserire il nome più adeguato alla sua identità di genere. In questo modo, non ti dovrai sentire più a disagio perché il nome con cui vieni chiamato durante l’appello non ti rispecchia e non ti rispetta!”

Come spiegano i promotori della petizione, infatti, “sebbene lo Statuto delle studentesse e degli studenti preveda l’obbligo per la scuola di far prendere consapevolezza della propria identità di genere a ognuno di noi, nella realtà di identità di genere si parla molto poco e i professori spesso non sono informati adeguatamente sull’argomento”.

Tra le ragioni per la firma di coloro che hanno sottoscritto l’appello, i commenti e le esperienze di diversi utenti:

“Ritengo sia giusto che i nostri figli si sentano a loro agio nel frequentare la scuola. La carriera “alias” non toglie nulla alla bontà della scuola o agli altri ragazzi. Aggiunge, casomai, la qualità dell’accoglienza scolastica”, scrive Domenico D.;

”Perchè abbiamo bisogno di una scuola che sia inclusiva e accogliente per tutt* gli student*, che perciò deve essere necessariamente una scuola transfemminista”, scrive Anna B.;

”La libertà va tutelata e la scuola non può e non deve fare eccezione”, scrive Maria Pia.

Link alla petizione: www.change.org/p/carriere-alias-nelle-scuole“