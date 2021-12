Nell’Hub di Avellino collocato uno dei sei defibrillatori acquistati dalla Provincia di Avellino

Avellino - Si è tenuta oggi, presso Palazzo Caracciolo in piazza Libertà, la presentazione dell’Hub di Avellino di “Sistema Irpinia”, pronto ad accogliere turisti e cittadini.

«L’Hub si completa, era già aperto da un po’ di tempo ma abbiamo messo in ordine tutta la parte tecnologica. Oggi è l’apertura ufficiale. È stata fatta una pre apertura insieme al ministro del turismo ad Avellino ma oggi gli operatori sono ben preparati per poter affrontare questo viaggio nella comunicazione e nella diffusione dell’Irpinia – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Domenico Biancardi – Tutti i 30 hub che ci sono in Irpinia sono tecnologicamente collegati in simultanea: tutto è trasmesso in contemporanea. Soddisfazione anche per aver promosso il sito dedicato alla città attraverso il quale si possono mettere in evidenza le iniziative che riguardano Avellino».

Proprio nell’Hub di Avellino verrà collocato uno dei sei defibrillatori acquistati dalla Provincia di Avellino, da installare all’interno degli uffici di varie sedi (Palazzo Caracciolo, ex Caserma Litto, Carcere Borbonico e Palazzo della Cultura). Uno di questi sarà installato in piazza Libertà, nelle immediate vicinanze dell’Hub di “Sistema Irpinia”, a disposizione dei soccorritori esterni.

Nelle more dell’espletamento delle procedure di autorizzazione, sarà disponibile all’interno dell’infopoint.