La domanda dovrà essere inviata dal richiedente entro il 31 dicembre 2021

È stato pubblicato il bando di concorso Sussidi scolastici 2020-2021 Gestione Fondo IPOST in favore degli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti ex IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all’art. 3 della legge 27 marzo 1952, n. 208, deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo.

Il concorso è finalizzato al conferimento dei seguenti sussidi scolastici:

5 sussidi per l’iscrizione e la frequenza di asili nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria (elementari);

10 sussidi per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di primo grado (media);

40 sussidi per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado (media superiore);

45 sussidi per l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari di laurea.

La domanda, corredata della documentazione prescritta, dovrà essere inviata dal richiedente entro il 31 dicembre 2021, con raccomandata o assicurata convenzionale A/R all’indirizzo: INPS – Direzione centrale Credito Welfare e Strutture sociali – Area Politiche di assistenza ed inclusione sociale per gli iscritti ai fondi mutualistici – viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma.

In alternativa, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it, unitamente a copia della prescritta documentazione digitalizzata. L’invio tramite PEC è consentito esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata.