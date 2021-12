La partecipazione è riservata alle opere edite dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2022

Nuova edizione del Premio Itas, concorso letterario internazionale dedicato alla letteratura alpina arrivato alla 48esima edizione. In particolare, la partecipazione è riservata quest’anno alle opere edite dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2022 in lingua italiana da parte di scrittori viventi.

Sono cinque le categorie previste per le opere in gara, come di consueto:

- Alpinismo e sport di montagna: narrazioni e descrizioni di imprese alpinistiche e sportive nello scenario montano;

- Guide e mappe: manuali e materiali per muoversi in ambiente montano fra alte vie, sentieri e percorsi anche in arrampicata, con gli sci, in bicicletta;

- Libri per ragazzi: romanzi, racconti, manuali, guide, testi illustrati pensati per i più giovani, bambini o ragazzi;

- Ricerca e ambiente: ricerche storiche, sociologiche e antropologiche, indagini scientifiche su aspetti naturalistici e ambientali. Flora, fauna, geologia;

- Vita e storie di montagna: narrativa, biografie, reportage, poesia, che raccontano e descrivono anche con tecniche visuali (foto, graphic, novel) il quotidiano vivere nelle terre alte.

Presidente della giuria del Premio è lo scrittore Enrico Brizzi. Le opere dovranno pervenire entro il 14 febbraio 2022: il vincitore assoluto di ogni categoria otterrà un compenso pari a 5mila euro. Tutti i dettagli sono disponibili nel bando.

Fonte: cliclavoro.gov.it