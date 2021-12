Presentata la lista "Laboratorio Irpinia", presso il Circolo della Stampa

Avellino – Si è tenuta stamattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la conferenza di presentazione della lista “Laboratorio Irpinia” . All’incontro presenti consiglieri comunali candidati, il candidato a Presidente della Provincia Rizieri Buonopane e i rappresentanti delle forze politiche e associative che concorrono al sostegno del Centro Sinistra in Irpinia.

«C’è stata una discussione rispetto a qualche accadimento che io ho seguito sia con il Consigliere Regionale Petitto che con l’Onorevole De Caro e il Commissario Bordo. Ciò che si sta facendo è un percorso importante e accidentato, scaturito da una ritrovata unità -ha dichiarato Buonopane – C’è ottimismo. Nella fase concitata della composizione delle liste, effettivamente qualche disguido c’è stato, dovuto ad un cambio della squadra, che faceva capo a D’Agostino, allo stesso Petitto e quindi si è dovuta rivedere la stessa composizione delle liste. Poteva essere certamente fatto un lavoro migliore e abbiamo cercato di contenere tutte le componenti al suo interno, instaurando il giusto equilibrio».

«Si sta affermando un percorso di unità che parte dal PD, quindi sono fiducioso rispetto al percorso che stiamo facendo. Sono convinto che deve emergere il primato della politica, soprattutto in questo momento in cui deve essere costruita una visione di amministrazione della comunità provinciale. Le sfide che ci attendono richiedono alleanze ampie, ovviamente in un campo delineato, e nello stesso tempo una condivisione degli interventi da fare».

“Portare la politica al centro del dibattito della provincia” è questa la tesi di Ferdinando Picariello, Consigliere Comunale del M5S ad Avellino, che ha dichiarato: «Abbiamo intenzione con il programma che abbiamo valutato e adottato di riportare alcuni temi al centro della Provincia. C’è una squadra forte in grado di esprimere non solo competenze ma dei valori che sono nuovi e che possono cambiare il modello provinciale e la politica ad Avellino».

La lista “Laboratorio Irpinia” ha un unico punto cardine ed è senz’altro quello di riportare la politica ed il dibattito politico a Palazzo Caracciolo. A ribadirlo è anche Francesco Iandolo, Consigliere comunale della città di Avellino: «E’ un tentativo quello di cercare di riportare la politica al centro del dibattito pubblico, riformare di nuovo la politica come strumento di partecipazione e anche come strumento per favorire quelle che sono le potenzialità dell’ente provincia e in generale del coordinamento del territorio. Abbiamo tentato di mettere insieme diverse anime che propongano una sintesi politica e che siano decisi ad apportare il loro contributo a questa adesione provinciale».