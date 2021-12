Gianluca Festa: "Oggi fissiamo la data della ripartenza della nostra città"

Oggi, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, il Sindaco Gianluca Festa e il Vicesindaco e Assessore al Turismo Laura Nargi hanno presentato e messo online il nuovo sito Istituzionale del Turismo del capoluogo.

www.enjoyavellino.it è l’indirizzo per questa nuova opportunità di visibilità data alla città, un portale a cui sono collegate una relativa pagina Facebook ‘Enjoy Avellino’ e un omonimo profilo Instagram.

La città di Avellino, inoltre, entra a far parte del progetto ‘Visit Italy’, con una propria sezione ‘Visit Avellino’. In occasione di ciò è stato messo online, sul sito e sul canale YouTube di Visit Italy, anche uno spot di presentazione del capoluogo.

Per visualizzare lo spot, clicca qui.

In occasione di questo lancio il Vicesindaco e Assessore al Turismo, Laura Nargi, si è così espressa «Oggi stiamo presentando il progetto ‘Visit Avellino’, che non è semplicemente un sito turistico o un video emozionale, ma c’è tanto dietro. Stiamo lavorando da tempo, anche se la pandemia ci ha rallentato, o meglio non ha potuto farci mostrare quello che abbiamo fatto. In un tempo di transizione digitale non potevamo far altro che mostrare le bellezze di Avellino attraverso il web, e oggi siamo qui a presentare questo.

Il sito farà conoscere Avellino e il brand Avellino attraverso canali internazionali. Infatti, ci siamo affidati a ‘Marketing Italia’ e attraverso i loro canali faremo conoscere Avellino nel mondo.

Avellino fatica a ritrovare la propria identità e vogliamo presentare Avellino ai turisti di tutto il mondo coma la città da visitare, far conoscere la nostra Irpinia. Il sito non è un punto di partenza, ma è un tassello fondamentale per la strategia di marketing territoriale della nostra amministrazione.

La transizione digitale ci mette davanti ad una scelta, dobbiamo obbligatoriamente percorrere questa fase, e attraverso il web vogliamo fare conoscere Avellino e raccontare le bellezze della nostra città. L’idea è quella di creare il brand Avellino, un brand sostenuto da attività coordinate tra loro. Una serie di azioni mirate di marketing, dalla valorizzazione dei monumenti alla creazione di percorsi ed itinerari turistici, perché attraverso queste azioni sappiamo che Avellino potrà frasi conoscere per la meravigliosa città che è.

Per presentare questo brand e lanciare ‘Visit Avellino’ abbiamo utilizzato ‘Visit Italy’, una rete conosciuta a livello internazionale che, negli ultimi due anni, ha vinto sia il premio miglior portale d’Europa che i ‘Web Awards 2020′. Quindi ‘Visit Italy’ oggi rappresenta il veicolo più autorevole per posizionarsi online, e abbiamo deciso di lavorare con ‘Marketing Italia’, l’azienda realizzatrice di questi progetti, di cui peraltro il socio fondatore, Paolo Landi, è un nostro conterraneo, e sono molto orgogliosa di questo.»

Anche il primo cittadino, Gianluca Festa, ha voluto esprimersi riguardo questo lavoro di brandizzazione della città, e lo ha fatto con tali parole «Oggi è una giornata importante per la città, una giornata che non arriva per caso. Quando mi sono insediato e ho immaginato la distribuzione delle deleghe ho anche deciso di attribuire la delega al turismo per portare avanti una specifica strategia per raggiungere preciso obiettivo, quello di posizionare la città di Avellino all’interno di un circuito turistico, consapevole dell’ esigenza che ha la nostra città di esportarsi, presentarsi e proporre una propria immagine per divenire attrattiva e appetibilità dal punto di vista turistico e commerciale. Non a caso ho anche individuato il vicesindaco quale espressione della giunta, affinché se ne potesse occupare.

La prima esigenza era brandizzare la città, dato che viviamo in un contesto complicato, con la Campania in cui c’è una concorrenza spietata con città quali Napoli, Salerno e Caserta.

Abbiamo rivendicato un senso di appartenenza e il fatto che anche la nostra città ha risorse da valorizzare, che prevalentemente sono l’ambiente, il verde e il wine and food. A queste possiamo associare cultura, eventi e manifestazioni. Un contenuto che, utilizzando gli strumenti giusti, può diventare molto interessante per il mondo dei turisti.

Oggi presentiamo il frutto di un anno e mezzo di lavoro in silenzio, nonostante le difficoltà date dalla pandemia, sempre con in mente il momento in cui ci saremmo riappropriati della nostra vita amministrativa e cittadina, e in quel momento avremmo cominciato a spiccare il volo.

Per fare questo ci siamo attrezzati e per poter puntare sul turismo abbiamo immaginato di dover coinvolgere chi potesse darci una mano. Per fortuna, proprio nella nostra città, abbiamo individuato un eccellenza internazionale con cui abbiamo incominciato ad interloquire. Alla fine abbiamo ottenuto un prodotto di altissima qualità che stiamo presentando oggi, non a caso, perché è proprio nel momento di massima difficoltà che si immagina la ripresa e si pongono le basi per rialzarsi. Noi vogliamo farlo oggi, a dicembre, perché da gennaio siamo convinto che il paese Italia comincerà a riprendersi e siamo convinti che comincerà la crescita turistica della nostra città.

Anche questa scelta fa parte della nostra strategia, che rientra nel programma di questa amministrazione che vuole valorizzare la città e quanto di buono ha da presentare all’esterno.

Il Covid ha cambiato anche i turisti, che cercano sempre più ambienti tranquilli e sereni, con un atmosfera distensiva e serena, dove si possa anche mangiare e bere bene. Questo per noi rappresenta l’obiettivo primario.

Di enjoy abbiamo parlato fin dai primi mesi del mio insediamento e, al di là termine e della sua funzione di di marketing, il significato e il tentativo di brandizzare Avellino attraverso questo nome vuol rappresentare una città in cui si possa esser felici di vivere grazie ai servizi e alla qualità della vita. Una città che offre opportunità per le quali si è felici di rimanere. Ma felicità anche per i turisti che vengono a visitarci, opportunità di conoscerci, di rimanere e di spendere.

Noi abbiamo bisogno di attrarre flussi turistici di persone in città che riescono a spendere nelle attività produttive, che fanno occupazione, che pagano le tasse, che significano servizi. Questo è il circuito virtuoso che passa attraverso la brandizzazione di Avellino.

Veniamo da una fase del post-terremoto che non ci ha fatto bene e abbiamo vissuto momenti complicati di grigiore. Oggi fissiamo la data della ripartenza della nostra città, con obiettivi più ambiziosi e alla nostra portata.»

Per il sito Enoy Avellino.it clicca qui