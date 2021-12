Nel quarto giorno partenza da Grottaminarda fino ad Aiello del Sabato poi il gran finale nel capoluogo

Dopo un giorno di pausa riprende, per l’ultimo giorno, il tour del Pino Irpino giunto alla sua ottava edizione. La carovana di solidarietà nata per accorciare le distanze fisiche, geografiche e sociali, infatti, nel suo ultimo giorno di questa edizione attraverserà ancora 31 piazze raccogliendo prodotti per la cura personale e della casa per i quali già è partita anche la distribuzione alle Caritas Diocesane che poi si occuperanno di raggiungere le famiglie bisognose.

Domani la partenza sarà alle 7:59 da Grottaminarda e l’ultima tappa, prima del gran finale, è prevista ad Aiello del Sabato alle 20:46 attraversando i comuni hinterland del tricolle e tornando poi nei pressi del Capoluogo da Montefalcione fino alla Valle del Sabato.

Intanto è tutto pronto per l’accensione del Pino Irpino 2021, grazie al Patrocinio del Comune di Avellino, mercoledi 8 dicembre alle 21.05 ci sarà la grande festa per l’arrivo della carovana a Piazzetta Agnes lungo Corso Vittorio Emanuele che attaccheranno le ultime decorazioni raccolte durante la giornata e illumineranno l’albero rappresentativo di tutte le comunità insieme a rappresentanti delle istituzioni e dei partner

È già cominciato in giornata, infatti, l’allestimento del Pino Irpino donato, anche quest’anno,dalla Madacos Garden Center.

Ad allietare la serata ci sarà il furgoncino di The Rag – Mangiare Ragionato che distribuirà gratuitamente bevande calde e il suo panettone artigianal. Tutto si svolgerà nella massima sicurezza rispettando le normative in vigore per contrastare la diffusione del Covid 19.

L’appuntamento sarà preceduta dal Concerto Gospel voluto dalla Provincia di Avellino e dalla Fondazione Sistema Irpinia. Alle 19.30 presso la Chiesa del Rosario si terrà l’appuntamento “Bianca Irpinia” nell’ambito della kermesse Natale al borgo.

Il Pino Irpino è un’iniziativa dell’Associazione #IrpiniativogliobeneODV grazie al patrocinio di Provincia di Avellino, in rete con Fondazione Sistema Irpinia, Museo Irpino, e Comune di Avellino.

Fondamentali le partnership con diverse aziende del territorio che da otto edizioni non hanno fatto mai mancare il loro sostegno e supporto materiale: Pc Alive Consulting, Madacos Garden Center, Monkey ADV, Cartoleria Il Mappamondo, Texture Stereolitografia, Polilop, Auto Motor Service Ciroen Avellino, Zampetti Rent, The Rag Mangiare Ragionato.

Importante quest’anno anche il contributo della Cooperativa il Germoglio che nell’ambito delle attività del Progetto Comunità Irpina, finanziato dalla Impresa Sociale Con i Bambini, ha donato centinaia di portachiavi stampati in 3D grazie al Laboratorio Artigianato e Oggettistica di Design che sta coinvolgendo in particolare persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in carico all’UEPE di Avellino e ha messo a disposizione uno dei mezzi per muovere la carovana.

LE TAPPE DI MERCOLEDI 8 DICEMBRE 2021 GIORNO 4

GROTTAMINARDA 7.52 BONITO 8.17 MELITO IRPINO 8.45 ARIANO IRPINO 9.12 MONTECALVO IRPINO 9.40 CASALBORE 10.09 GRECI 10.45 MONTAGUTO 11.22 SAVIGNANO IRPINO 11.53 VILLANOVA DEL BATTISTA 12.29 MONTEFALCIONE 13.29 TAURASI 14.05 SANT’ANGELO ALL’ESCA 15.28 FONTANAROSA 15.45 PATERNOPOLI 16.07 CASTELVETERE SUL CALORE 16.34 SAN MANGO SUL CALORE 16.56 LUOGOSANO 17.16 LAPIO 17.37 CHIUSANO SAN DOMENICO 17.59 PAROLISE 18.16 SALZA IRPINA 18.29 SORBO SERPICO 18.42 SAN POTITO ULTRA 18.58 CANDIDA 19.15 MANOCALZATI 19.31 MONTEFREDANE 19.55 ATRIPALDA 20.18 CESINALI 20.33 AIELLO DEL SABATO 20.46 AVELLINO 21.05 PINO IRPINO

