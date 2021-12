La rassegna gastronomica ideata dalla famiglia Pagliarulo

Siamo a Vallesaccarda, in alta Irpinia, per molti il santuario del gusto, dove dal 1910 una cantina popolare -

trasformata nel tempo prima in trattoria, poi in ristorante di riferimento e infine migliorata con una struttura

alberghiera – oggi continua ad accogliere viandanti del buon cibo in pellegrinaggio da ogni dove.

Un’antica tradizione culinaria fondata dal Patriarca della casata “Minguccio” (Domenico, a cui si deve anche il nome del famoso locale) tramandata fino ad oggi grazie alla terza generazione della Famiglia Pagliarulo che ha da poco preso in mano il timone della nave ammiraglia più longeva della cultura gastronomica irpina.

Il recupero della memoria contadina attraverso un inno agli antichi sapori del secolo scorso, dove accanto al

focolare domestico di quella prima cantina, in un clima di pacifica convivialità, si consumavano questi pasti

poveri intrisi di magia e forti suggestioni. E ancora oggi, come allora, il leitmotiv del Minicuccio è ricreare

quotidianamente quel clima di tepore e trasporto, dove i clienti si incamminano – come presi per mano -

lungo un percorso autentico che segue un rispettoso equilibrio con l’andamento della natura con i suoi frutti

migliori. Un’esperienza non scolastica, ma reale, dove il pragmatismo ereditato dai padri e dai nonni attraverso

consigli, esempi di vita, umiltà e semplicità – diventa il vero incontro con la tanto osannata Terra

di mezzo, questo avamposto d’irpinia vocato alla cucina d’ogni tempo.

La Storia siamo Noi, nessuno si senta offeso – cantava De Gregori in un suo iconico brano per descrivere

l’incedere degli eventi il cui esito è sempre dipeso dagli uomini: ed un pezzo di storia, ad onor del vero,

questa attività centenaria l’ha scritta davvero in maniera indelebile. Un lavoro incessante fatto di nuove sfide

e ritrovate scoperte anche nell’incontro con l’innovazione, coinvolge tutti i giorni il rinvigorito Staff del

Ristorante, che chiude questo 2021 proponendo una incredibile Rassegna Gastronomica e Culturale senza

precedenti. Un forte segnale di ripartenza nel mese dell’incontro per antonomasia caratterizzato da un

calendario ricco di eventi. MINICUCCIO WINTER EXPERIENCE è il del Mese del Gusto, dall’8 Dicembre 2021

all’8 Gennaio 2022 sono 9 gli appuntamenti per coniugare Cucina, Arte, Musica, Letteratura, Storia, Costume

e tanto altro in un luogo che da 111 anni regala momenti di piacere e familiarità.

I fuochi della cucina in Via S. Maria ardono di nuove sperimentazioni grazie anche all’importante contributo

del nuovo Chef Raimondo Vernacchio, la cui esperienza trentennale, nazionale ed internazionale, sta dando

nuova linfa all’intera catena creativa della casa. E quindi ecco che si alterneranno Cene e Pranzi Spettacolo,

Degustazioni della Tradizione e portate dell’innovazione al Sapore di Mare, Laboratori Creativi di Cucina per

les enfants etc. Ma il Minicuccio vuole essere anche luogo di ritrovo per le culture più disparate, per gli ospiti

più esigenti, sede per accogliere eventi eterogenei che raggiungano un interesse potenziale di pubblico

generalizzato, ergo non mancheranno Concerti, DJ Set, Incontri Letterari, Reading Teatrali, Serate di Cabaret

e Satira, Convegni e Villaggi Festanti, questi ultimi rivolti alle quarte e alle quinte generazioni di questa favola

tutta Vallesaccardese. Un Cartellone che ci viene consegnato come un vero atto d’amore per queste zone in

un momento così difficile di ripresa e resilienza.

Scegliere di vivere questa esperienza a Vallesaccarda presso l’Hotel Ristorante Minicuccio nel mese del

Natale e delle Feste per eccellenza è il migliore dei propositi possibili per questo nuovo anno che sta

arrivando. Prenotare un evento del Minicuccio Winter Experience è un vero regalo per l’anima, per il cuore

e per il palato.