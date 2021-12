Il malcapitato è stato soccorso dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi su richiesta dei Carabinieri di Montella (AV).

L’allarme è scattato per una persona precipitata in un fiume in località Varo della Spina, nel comprensorio del Comune di Montella (AV). La squadra medicalizzata del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha raggiunto l’uomo e gli ha prestato le prime cure del caso, stabilizzandolo e coprendolo con coperta termica, visto che l’uomo era bagnato e la temperatura non alta.

Successivamente l’uomo è stato imbarellato e trasportato a spalla fino alla strada asfaltata dove attendeva l’ambulanza del 118. A contribuire al recupero, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Montella.