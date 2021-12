Intensa l’attività dell’Ordine degli architetti della provincia di Avellino

“L’attività dell’ordine degli architetti della provincia di Avellino è molto intensa in questi giorni. È appena stata inaugurata a Napoli “ARKEDA”, la Mostra Convegno sull’Architettura, Edilizia, Design & Arredo, presso la Mostra D’Oltremare, aperta fino a domenica 5 dicembre 2021. L’ordine sarà presente nella tre giorni con un proprio spazio espositivo, al padiglione 5, con la mostra fotografica “ Masserie d’Irpinia”. Si tratta di una ricerca/censimento realizzata dall’ordine architetti di Avellino e patrocinata dal Touring Club Italiano, che ha dato vita ad un importante volume la cui presentazione è stata curata da Angelo Verderosa e Giovanni Pandolfo. Molte di queste masserie sono contenitori di storia e di memoria; quelle più isolate – e disposte su più vaste estensioni di terreno – appartengono alla tipologia delle ‘fortificate’. Sono un autentico museo di tecniche costruttive, c’è la pietra di fiume e c’è il legno di castagno, ci sono gli embrici e il ferro battuto. In alcuni sporadici casi sono state intraprese azioni di recupero trasformandole in cantine, country-house, osterie gourmet.

“Questa settimana inauguriamo ben due mostre, qui ad Avellino: le foto di Antonio Bergamino al Carcere Borbonico sui quarant’anni dal terremoto ed a Napoli in ARKEDA esponiamo la ricerca sulle Masserie d’Irpinia. L’impegno degli architetti irpini resta essenziale per la valorizzazione e la promozione delle nostre bellezze, l’alta qualità di questi due appuntamenti di fine d’anno lo confermano”. Lo dichiara il presidente degli architetti irpini Erminio Petecca“”.