Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Mercogliano.

““Se oggi esiste a Mercogliano un centro di ricerca all’avanguardia come il Crom, lo dobbiamo a Mario Santangelo”. In interviste diverse, lo hanno affermato in questi giorni l’onorevole Alberta De Simone, già presidente della Provincia di Avellino, ed Alessandro Criscitiello, già sindaco di Mercogliano. Se a queste dichiarazioni uniamo quelle del figlio, Michele Santangelo, anch’egli stimatissimo medico (“Per mio padre Mercogliano è stato il “luogo dell’anima” che lo ha peraltro sempre legato ai suoi amatissimi genitori e ai nonni, il ricordo dei quali mi richiama alla memoria una circostanza che in questa occasione mi pare giusto ricordare: il mio bisnonno e nonno di mio padre, Luigi Santangelo, fu sindaco di Mercogliano per circa venti anni alla fine dell’800”), intuiamo quanto sia stato intenso il legame tra un importante protagonista del panorama della sanità campana, Mario Santangelo, e la cittadina alle falde di Montevergine.

Proprio domani mattina, in occasione della ricorrenza dell’anniversario della scomparsa di Santangelo, Mercogliano gli intitolerà la centrale villa comunale, con una cerimonia che avrà inizio alle 10, alla presenza della moglie Maria Luisa, dei figli Michele e Giovanni e del fratello Sabatino. “Senza il suo intervento – ha ricordato ancora Alberta De Simone – non avremmo mai convinto la Regione Campania e oggi non avremmo il Crom a Mercogliano, un’eccellenza della sanità campana che ha dato un contributo decisivo nella lotta contro il Covid”.

Alla cerimonia di domani sarà presente anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. La targa in onore di Santangelo sarà benedetta dall’Abate di Montevergine, sua Eccellenza Riccardo Guariglia. Al termine della manifestazione in villa, nella chiesa dell’Annunziata di Mercogliano si terrà una Santa Messa in ricordo di Santangelo. Ad officiarla saranno l’Abate e Don Vitaliano Della Sala.

Ieri, giovedì 2 dicembre, anche il consiglio regionale della Campania ha ricordato Mario Santangelo. E non solo, un pensiero gli è stato dedicato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi”.