Il ‘Rossi-Doria’ per ‘Ciack Irpinia 2021′

Cipriano: "La partecipazione di tutti questi enti è un simbolo per le fasi successive"

Nella serata di oggi, presso l’istituto IPSEOA ‘Manlio Rossi-Doria’ di Avellino, si è svolta la ‘wine talk’, una discussione con i principali enti Irpini e specialisti internazionali del settore al fine di valorizzare l’identità enogastronomica irpina e campana.

L’evento è stato organizzata dal Consorzio Tutela Vini d’Irpinia e rientra nell’ambito della kermesse ‘Ciack Irpinia 2021’. L’apporto dell’istituto diretto dalla professoressa Maria Teresa Cipriano non è solo logistico, ma è frutto di una strategia socioculturale di lungo respiro, in cui rientra anche il focus di questa sera, che rappresenta un ulteriore passo in avanti per lo studio e la promozione della nostra identità enogastronomica, che il ‘Rossi-Doria’ persegue con tenacia.

Ad aprire la serata è stata la padrona di casa, ovvero la direttrice Maria Teresa Cipriano, che ha dichiarato «Questo è il primo evento che la scuola ospita post pandemia. Gli ambienti sono assolutamente idonei ad ospitare e questa sala è un luogo che non è stato ancora inaugurato, quindi questo evento è un eccezione. Volevo mostrare soddisfazione per la partecipazione di tutti questi enti e la loro presenza è un simbolo per le fasi successive, dato che quella di oggi è solo la presentazione dell’evento.

Abbiamo necessità come istituto di riprendere le attività che ci contraddistinguono e ringrazio tutti per l’attività di questa sera, che è un punto di svolta. L’obiettivo è ricominciare insieme e ritrovare le strade precedentemente percorse, magari anche in maniera più positiva rispetto a prima.»

Presente anche Stefano di Marzo, presidente Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, che si è così espresso «Quella tra l’istituto Rossi Doria e il Consorzio Tutela Vini d’Irpinia è una collaborazione che ha radici antiche. Anche questa attività di oggi è inserita nel PSR (Programma di Sviluppo Rurale) e ha appunto una finalità di sviluppo territoriale, infatti, in seguito verranno offerti strumenti multimediali sul nostro sito per i produttori.

Tutto questo è un percorso lungo e faticoso che però porteremo a termine. Abbiamo avuto una pausa forzata per ‘ciak Irpinia’ e abbiamo deciso di recuperare le due edizioni rimandate a causa della pandemia con una prima edizione ambientata in questo dicembre e una seconda a maggio, in concomitanza con la vendemmia dei vini bianchi.

Anche se in termini di produzione di bottiglie non raggiungiamo grandi numeri, siamo un territorio che fa tanto rumore, e questo perché bisogna strutturare le attività e la comunicazione. Proprio per questo l’impegno dei giovani amministratori del Consorzio di Tutela sarà appunto teso alla capacità di comunicare le nostre tipicità al mondo.»