Presente anche la Federazione di Avellino

È iniziata ieri a Prato il 31° Congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR), la nota associazione combattentistica nata nel 1919.

Il Congresso, che si terrà dal 2 al 4 dicembre, avrà come scopo principale l’elezione del nuovo Presidente Nazionale, nonché l’elezione della Giunta e del Consiglio Nazionale.

Al Congresso Nazionale partecipa anche la provincia di Avellino, con la sua Federazione, rappresentata dal delegato Raffaele Masiello, vice presidente provinciale e membro della sezione di Grottaminarda.

La Federazione di Avellino, oggi guidata dal Presidente Prof. Goffredo Covino della sezione di Roccabascerana, nasce il 24 maggio 1920, quando le allora 76 sezioni irpine esistenti si riunirono in Congresso Provinciale e decisero di costituirsi in Federazione. Attualmente l’associazione in Irpinia è presente in ben 15 sezioni e un nucleo, distribuiti in tutta Irpinia.

Durante la prima giornata del Congresso è stato ricordato il comm. Sergio Paolieri, di Prato, già presidente nazionale dell’ANCR, scomparso più un anno fa, il 7 novembre 2020. Oggi le elezioni vere e proprie. I candidati presidenti sono due: il generale Raffaele Campus, di Piacenza, presidente federale di Piacenza, e il dottor Antonio Landi, di Giffoni Sei Casali, presidente federale di Salerno. Sia il presidente Covino, sia il vice presidente Masiello, sono entrambi candidati consiglieri, il primo come effettivo mentre il secondo come supplente, nella lista di Landi.