I responsabili scaricavano acque reflue industriali nel fiume Sabato

I Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino, a seguito di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati nel settore dei controlli sui siti protetti e sui beni paesaggistici a protezione degli alvei fluviali, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica due persone, ritenute responsabili, in concorso tra di loro, di abusivismo edilizio e dello scarico abusivo di acque reflue industriali.

All’esito delle verifiche i militari accertavano che i predetti, in agro del comune di Tufo, nell’ambito dei lavori di adeguamento della galleria “Branete” della linea ferroviaria Avellino/Benevento, effettuavano lavori (rampa e creazione di uno scarico) eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, in quanto realizzati nell’ambito della fascia di rispetto del fiume Sabato.

Nello specifico veniva accertata la realizzazione abusiva, mediante distesa di materiali provenienti da attività di recupero, di una rampa di accesso al cantiere in argomento. Inoltre si appurava il posizionamento di un tubo di circa 60 centimetri che consentiva il deflusso delle acque di scarico industriali, provenienti dall’interno del cantiere in questione, nel sottostante fiume Sabato, realizzando di fatto uno scarico in assenza di preventiva autorizzazione.