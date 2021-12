Inaugurato il KFC al Parco Commerciale Movieplex

Raffaele Alaia: "Un input di crescita per l''immagine e la credibilità del territorio"

Oggi, presso il Parco Commerciale Movieplex di Mercogliano (Av), è stato inaugurato il KFC (Kentucky Fried Chicken), nota catena di ristoranti americani specializzati nella preparazione di pietanze a base di pollo.

L’apertura di questo punto vendita di Mercogliano porta a tre la quota dei ristoranti del brand nella regione, e porta a quota 51 i locali KFC in tutta Italia.

Il locale ha una capacità di 130 posti in sala ed è dotato di chioschi che consentono la massima comodità, velocità e sicurezza per le fasi di scelta e ordinazione dei prodotti per coloro che vogliono mangiare in sala, mentre per coloro che vogliono ordinare da remoto, è disponibile sugli store l’APP di KFC Italia.

All’inaugurazione era presente Raffaele Alaia, socio della Movieservice srl, che riguardo alle opportunità date da questa nuova apertura ha espresso «Per noi come Parco e in generale come Centro Movieplex è un evento molto importante perché ci permette di dare un input di stimolo sempre maggiore, in quanto appunto, marchi come questi, rappresentano un’eccellenza non su scala territoriale ma su scala mondiale.

Essere terzo della Campania, e in generale il quarto del Sud Italia dopo i due di Napoli e quello di Bari, rappresenta un traguardo molto importante per la provincia di Avellino e per tutto l’hinterland. Avellino rappresenta e rappresenterà sempre un punto importante per il Sud Italia perché, se un azienda come questa sceglie di aprire ad Avellino, è un simbolo e rappresenta un input di crescita non solo occupazionale, ma anche per la crescita d’immagine e credibilità del territorio.»

A tagliare il nastro anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, che sull’evento ha dichiarato «Anche a Mercogliano apre questa grande catena. Con Raffaele sono mesi che stiamo lavorando affinché questa apertura potesse essere una realtà di dicembre e ci siamo riusciti grazie all’impegno di tutto il gruppo. Siamo riusciti a dare questo ulteriore tassello a Mercogliano, ma è solo l’inizio perché, subito dopo l’approvazione del PUC, quest’area avrà un ulteriore espansione di nuovi brand e quindi cercheremo di dare a Mercogliano quello che merita, ovvero diventare una realtà importante anche dal punto di vista commerciale.»