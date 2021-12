Si apre oggi pomeriggio, all’Hotel Civita di Atripalda, l’evento annuale dedicato ai vini irpini

Tre giorni nel segno delle DOCG irpine. Si apre oggi pomeriggio, Mercoledì 1 Dicembre, all’Hotel Civita di Atripalda, il sipario sull’edizione 2021 di “Ciak Irpinia” che si concluderà Venerdì 3 Dicembre.

L’atteso appuntamento annuale nasce nel 2017, su iniziativa del Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia, con l’obiettivo di favorire il confronto sul territorio irpino tra stampa specializzata, produttori, tecnici ed esperti, prendendo spunto dalla vendemmia appena conclusa. Quest’anno “Ciak Irpinia”, aperto solo a operatori e stampa di settore e organizzato nel rispetto di tutte le disposizioni e le misure anti-Covid, rientra nel progetto Irpinia Wines, realizzato con il cofinanziamento del Fears PSR Campania 14-20, e nel calendario di appuntamenti di “Campania Wine- Winter Edition”, in programma dall’1 al 7 Dicembre. Sette giorni di eventi e degustazioni aperti a produttori, buyers, giornalisti e winelovers che faranno tappa nelle cinque province campane. In prima linea i Consorzi di Tutela campani, tra cui quello irpino guidato da Stefano Di Marzo.

“Ciak Irpinia – precisa il Presidente Di Marzo – è diventato in pochi anni un punto di riferimento per operatori e giornalisti di settore, ma anche per i tanti amanti e appassionati dei nostri vini. Quest’anno il Covid ci ha costretto a rivedere la nostra organizzazione, ma siamo convinti che, ancora una volta, riusciremo a promuovere e far conoscere le nostre migliori produzioni ben oltre i confini regionali e nazionali. Ci sentiamo come Ambasciatori delle nostre eccellenze, e per noi è un grande motivo di orgoglio”.

Il wine seminar di benvenuto di oggi pomeriggio, in programma alle 18.00 all’Hotel Civita di Atripalda, apre l’Educational press tour dedicato ai giornalisti stranieri che prevede per domani, Giovedì 2 Dicembre, un’articolata giornata che farà tappa in alcuni dei comuni della provincia più rappresentativi della straordinaria produzione vitivinicola irpina. Il primo appuntamento è alle 9 a Tufo con la visita dei vigneti dove si produce il Greco di Tufo DOCG. La delegazione internazionale di giornalisti sarà successivamente ospitata nella sala degustazione del Comune di Tufo dove è previsto un tasting seminar dedicato al prestigioso vino bianco.

Nel pomeriggio, intorno alle 15, la giornata continuerà a Lapio, terra del Fiano di Avellino, altra produzione DOCG della provincia. Dopo la visita dei vigneti, è previsto un altro tasting seminar organizzato nella suggestiva cornice dello splendido Palazzo Baronale dei Filangieri, nel punto più alto del centro storico di Lapio.

Il Taurasi DOCG, terza produzione di eccellenza della provincia, è l’assoluto protagonista della giornata conclusiva di “Ciak Irpinia 2021”, in programma Venerdì 3 Dicembre. Il primo appuntamento è alle 10 all’Hotel Civita di Atripalda con la Masterclass 10 anni di Taurasi DOCG, 2018 – 2009, riservata alla stampa italiana e straniera.

L’ultima tappa dell’evento è alle 18.00 presso l’Istituto Alberghiero “Manlio Rossi Doria” di Avellino con il “Wine talk e walk around tasting”, riservato alla stampa locale e agli operatori di settore, con una degustazione dei vini delle aziende consorziate.