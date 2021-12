Entrambi destinatari di un ordine di carcerazione per sequestro di persona e rapina

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un 30enne e un 41enne, colpiti da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Macerata.

È accaduto nella serata di ieri a Sant’Angelo dei Lombardi: i due, entrambi di Napoli, sono stati sottoposti a controllo da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un normale servizio perlustrativo finalizzato alla verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati associati alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, dovendo il trentenne espiare la pena di 3 anni e 10 mesi e il quarantunenne 5 anni e 4 mesi di reclusione per concorso nei reati di sequestro di persona e rapina.