ASL Avellino – Vaccinazioni solo su prenotazione

L’ASL Avellino comunica che In relazione al crescente numero di adesioni alla Campagna Vaccinale anti-covid, al fine di agevolare il flusso di utenti afferenti ai Centri Vaccinali, si comunica che a partire da oggi, mercoledì 1 dicembre, l’accesso ai Centri vaccinali avverrà, per la somministrazione delle prime e terze dosi “addizionali” e “booster”, solo su prenotazione.

Pertanto a partire dal 30 novembre dalle ore 9.00 i cittadini potranno prenotarsi, sino ad esaurimento posti disponibili, accedendo al link:

-> https://opendayvaccini.soresa.it/

Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti, rientranti nelle categorie indicate, ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Si precisa che per la somministrazione delle seconde dosi e delle terze dosi “booster” e “addizionale” del personale scuola si procederà su convocazione secondo calendario; per le terze dosi “booster” e “addizionale” delle forze dell’ordine si procederà secondo il programma condiviso con la Prefettura.

Mercoledì 1 dicembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/20.00), Ariano Irpino Vita (8.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Mercogliano (8.00/14.00), Montefalcione (8.00/14.00), Montemarano (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00)

Giovedì 2 dicembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/20.00), Ariano Irpino Vita (8.00/20.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Grottaminarda (8.00/14.00), Mirabella Eclano (8.00/14.00), Montoro (8.00/14.00), Moschiano (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (8.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi(8.00/20.00)

Venerdì 3 dicembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina (8.00/14.00), Avellino Paladelmauro (8.00/20.00), Ariano Irpino Vita (8.00/20.00), Bisaccia (8.00/14.00), Cervinara (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Montella (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/20.00), Solofra (14.00/20.00)