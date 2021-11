Marianna Mazza: "Adesso passiamo alla fase operativa"

Oggi, presso la sala stampa del Comune di Avellino, si è tenuto il Meeting operativo per condividere azioni ed iniziative contro la violenza sulle donne. L’incontro, promosso dall’assessore alle pari opportunità del Comune di Avellino, Marianna Mazza, ha come obiettivo mettere in relazione i referenti dei Comuni dell’area vasta di Avellino e realizzare insieme iniziative concrete per contrastare la violenza sulle donne e sostenere chi chiede aiuto.

La promotrice Marianna Mazza, assessore alle pari opportunità, ha dichiarato «Bisogna parlare di violenza non solo il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale. Adesso passiamo alla fase operativa e attraverso alcuni comuni dell’area vasta abbiamo pensato di organizzare questo meeting cooperativo per passare dalle parole ai fatti, ovvero concretamente come le donne possono sentirsi libere e non più subire violenze. Da questo tavolo usciranno delle proposte che spero vengano attuate nel breve tempo possibile.

Ho sempre dichiarato che serve una cooperazione trasversale tra istituzione e territorio, e adesso andiamo a dare una risposta.

Innanzitutto vorrei sul sito istituzionale dell’ente creare uno sportello dove le donne possono rivolgersi nel momento del bisogno, fare una mappatura delle strutture esistenti e raccogliere dei fondi perché le donne che subiscono violenze non sempre hanno l’autonomia economica per liberarsi.»

Tra gli esponenti dei comuni dell’area vasta era presente anche l’assessore alle pari opportunità del Comune di Montoro, Antonietta Montanara, che ha dichiarato «Siamo qui a pochi giorni dal 25 novembre. Ho accolto con entusiasmo l’invito dell’assessore Mazza e siamo qui per la sinergia tra le diverse istituzioni, ma anche associazioni che svolgono un ruolo fondamentale, e io personalmente sono qui a rappresentare il comune di Montoro.