Ogni startup selezionata riceverà un grant di 20mila euro

Una call per portare la trasformazione digitale in azienda e aiutare le startup a crescere grazie al contatto diretto con imprese che rappresentano dei veri punti di riferimento per il comparto Moda, Turismo, Food&Wine. Sono questi gli obiettivi di Italian Lifestyle, progetto dedicato alle imprese innovative.

La call, ideata e promossa da Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione CR Firenze, Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze, mette al centro il concetto di Open Innovation come strumento utile sia per le startup che possono trovare nelle corporate linfa vitale per il proprio business, sia per le stesse corporate.

Ogni startup selezionata riceverà un grant di 20mila euro messo a disposizione da Fondazione CR Firenze che potrà essere utilizzato per lo sviluppo dei prodotti e la crescita del team e avrà a disposizione una rete di supporto dedicata, momenti di formazione, servizi digitali, mentorship e workshop sui temi del digitale. A questo indirizzo sono disponibili tutte le informazioni utili.

Fonte: cliclavoro.gov.it