Sirio di Capua: "Tutte le iniziative volte alla solidarietà sono per noi grandi opere"

Presentata stamattina l’ottava edizione di “Il Pino Irpino”, progetto culturale e sociale che coinvolge associazioni, istituzioni e singoli cittadini di tutti i 118 comuni della provincia irpina.

Un viaggio di quattro giorni, dal 4 all’8 dicembre, per raggiungere tutti i comuni irpini. Quasi mille chilometri per 62 ore di viaggio, con soste di 8 minuti in ogni comune della provincia, una carovana di giovani che si sposta su l’intero territorio provinciale incontrando persone, ascoltando storie e tradizioni ed osservando spettacolari scorci irpini allo slogan “Irpinia ti voglio bene”.

Quest’anno il tema su cui si muoverà la carovana sarà “Dalle Radici ai Frutti” favorendo una connessione intergenerazionale capace di supportare uno sviluppo concreto di comunità.

Come da tradizione, al viaggio si abbina una iniziativa di solidarietà che quest’anno ha come obiettivo la cura della persona. Saranno infatti raccolti alcuni prodotti per la cura personale e della casa che saranno redistribuite alle famiglie in difficoltà attraverso le Caritas Diocesane di Avellino, Ariano Irpino – Lacedonia, S. Angelo Dei Lombardi – Conza, Nusco, Bisaccia e per i comuni di competenza della provincia di Avellino delle diocesi di Benevento, Salerno e Nola e attraverso l’emporio solidale dell’Associazione Don Tonino Bello.

Tantissimi, inoltre, i comuni dove la raccolta si è svolta presso le attività commerciali locali con la spesa sospesa. Riprendendo l’antica tradizione napoletana all’interno dei negozi è stato possibile acquistare I prodotti della raccolta sostenendo così anche l’economia locale.

In ogni piazza sarà raccolta una testimonianza di ciascun comune, con una lettera e una foto che saranno custodite in una capsula del tempo. Il Progetto ambizioso in collaborazione con la Texture di Fabio Pirone permetterà di sperimentare una stampa 3D con un sistema di sigillatura stagna direttamente in stampa. Grazie al Patrocinio della Provincia di Avellino l’istallazione sarà donata al Museo Irpino che la custodirà fino al 6 gennaio 2040. Saranno i primi nati di ciascun comune nel 2022, infatti, a ricevere l’invito all’apertura tra diciotto anni quando potranno leggere quanto per riconsegnarlo a ciascuna comunità.

L’attivazione della comunità prevede anche un contest nel quale ciascun comitato di accoglienza proverà a far partecipare il più giovane e il più anziano di ciascun comune. Sarà premiato quel comune che, sottraendo l’età del più giovane, a quello del più anziano, raccoglierà il punteggio maggiore.

A parlarci di tutte queste attività è stato lo stesso presidente di “Pino Irpino”, Sirio di Capua, che ha dichiarato «Si riparte. L’anno scorso l’edizione online è andata benissimo, però quest’anno si riparte in maniera fisica. Tra le novità vi è questa capsula che sta suscitando l’interesse di tutti. Una capsula che si riaprirà tra 18 anni, che rappresenta un po’ l’interazione tra giovani e anziani, quindi abbiamo chiesto la presenza del più piccolo e del più grande del paese. Le novità sono tante e comunque la sfida principale è alla solidarietà e alla raccolta che si spera copiosa. Anche quest’anno le Caritas ci daranno una grande mano per la ridistribuzione dei beni raccolti, sarà il nostro consueto supporto alle donazioni del periodo di Natale, ma noi sappiamo che questo non serve solo nel periodo di Natale, ma serve tutto l’anno. Contribuire sempre e in ogni modo. Quindi tutte le iniziative che sono volte a questo tipo di obiettivo per noi sono grandi opere.»

Il viaggio dei carovanieri solidali si concluderà mercoledì 8 dicembre alle 21.05 ad Avellino, quando, in collaborazione con il Comune di Avellino, si accenderà il Pino Irpino con tutte le decorazioni raccolte nei 118 comuni della provincia.