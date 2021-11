De Blasio: "Importante momento di confronto"

Giovedì 2 Dicembre sarà in Irpinia l’Assessore Regionale alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili Lucia Fortini.

L’incontro è stato fortemente voluto dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 di Atripalda guidato da Carmine De Blasio. «Si tratta di un’importante occasione di confronto per il territorio sulle principali tematiche sociali», precisa il Direttore Generale. «La presenza dell’Assessore Fortini servirà anche a fissare le priorità e le linee guida per le prossime sfide che ci attendono sul fronte della programmazione comunitaria. Anche per questo – precisa – abbiamo voluto coinvolgere tutti i Sindaci e le amministrazioni e gli operatori sociali impegnati ogni giorno sul nostro territorio».

La prima tappa è fissata per le 11.30 a Manocalzati con la visita del nido “L’Albero dei Piccoli”. A seguire, intorno alle 12.15, l’Assessore Fortini sarà ad Atripalda, dove è attiva da diversi l’Agenzia per la Vita Indipendente, uno sportello di informazione e orientato destinato alle persone con disabilità.

Dopo una tappa presso la redazione di Personeesociale, il tour dell’Assessore Regionale si chiuderà con l’appuntamento delle 15 a Cesinali, dove è previsto un Focus con i Sindaci e gli operatori sociali dei 28 Comuni dell’Ambito A5. “Welfare locale, oggi e domani” è il titolo del confronto incentrato sulle attività da mettere in campo e le opportunità da cogliere per migliorare ulteriormente i servizi ai cittadini.

L’Assessore Fortini parteciperà anche alla cerimonia di consegna dei Diplomi del Corso di Formazione ITIA.