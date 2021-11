L'appuntamento è per domani, ore 10.00, presso la sala stampa del Comune

Domani alle ore 10:00 presso la Sala stampa del Comune di Avellino si terrà un Meeting operativo per condividere azioni ed iniziative contro la violenza sulle donne, tra i referenti dei Comuni dell’Area vasta di Avellino, alla presenza anche dell’avv. Vincenza Luciano, Consigliera di Parità della Provincia, per condividere insieme azioni ed iniziative contro la violenza sulle donne, perché non dobbiamo dire no alla violenza sulle donne soltanto il 25 novembre, ma dobbiamo assistere, aiutare e dare una seconda chance alle donne in difficoltà, che chiedono aiuto tutti i giorni.