Continua anche nel mese di dicembre il Tour dei Camper dell’Asl di Avellino per lo Screening gratuito della mammella e della cervice uterina al fine di prevenire l’insorgenza e garantire una diagnosi precoce dei principali tumori che colpiscono la popolazione femminile. A partire dal 10 ottobre 2021, data di inizio del tour dei Camper della Salute, sono state effettuate:

- n. 234 mammografie

- n. 210 pap test

- n. 103 eco transvaginali

Nel mese di dicembre i camper della Salute faranno tappa nei comuni di Gesualdo, Baiano e Domicella. E’ possibile aderire senza prenotazione o impegnativa del medico curate per effettuare la mammografia gratuita, per la fascia d’ età 50-69 anni, e il pap-test gratuito, per la fascia d’età 25-64 anni.

Di seguito il Calendario per il mese di dicembre:

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Domenica 5 dicembre 2021 Via Cappuccini – Gesualdo

Domenica 12 dicembre 2021 Piazza Francesco Napolitano – Baiano

Domenica 19 novembre 2021 Piazza Ferrante – Domicella